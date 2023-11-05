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Оздоев забил четвёртый гол ПАОКа и помог одержать победу над «Олимпиакосом»

Оздоев забил четвёртый гол ПАОКа и помог одержать победу над «Олимпиакосом»
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 10-го тура Суперлиги Греции, в котором «Олимпиакос» принимал ПАОК. Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости обыграли «Олимпиакос» со счётом 4:2.

Первый гол был забит на 38-й минуте. Отличился сербский полузащитник ПАОКа Андрия Живкович. На 56-й минуте гости получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал испанский нападающий Брэндон. Спустя девять минут форвард оформил дубль. На 78-й минуте четвёртый гол ПАОКа забил Магомед Оздоев после изящной передачи пяткой от Янниса Константелиаса. На 86-й минуте игрок «Олимпиакоса» Костас Фортунис отыграл один мяч, а на 90+8-й минуте Георгиос Масурас забил второй мяч хозяев.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в основном составе и был заменён на 89-й минуте.

После этой победы в активе ПАОКа стало 20 очков. Команда идёт на четвёртом месте. «Олимпиакос» с 21 очком — второй.

Греция - Суперлига . 10-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Олимпиакос
Пирей
Окончен
2 : 4
ПАОК
Салоники
0:1 Живкович – 38'     0:2 Brandon – 56'     0:3 Brandon – 65'     0:4 Оздоев – 78'     1:4 Фортунис – 86'     2:4 Масурас – 90+8'    
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