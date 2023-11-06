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В Швеции матч остановили из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты

В Швеции матч остановили из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты
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В Швеции матч «Хеккен» — «Мальмё» (4:2) был остановлен из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты, сообщает Aftonbladet.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Игрока «Хеккена» Айхама Усу, у которого была жёлтая карточка, заменили. В тот момент, когда он шёл на скамейку запасных рядом с трибуной «Мальмё», болельщики начали его оскорблять. Усу похлопал трибунам, и вскоре игроки соперника вступили в перепалку с Айхамом. К футболистам также присоединились фанаты, которые спрыгнули с трибун.

Матч был приостановлен, игрок «Хеккена» получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Охрана увела всех болельщиков с поля, и матч продолжился. «Хеккен» обыграл своих соперников.

На данный момент после 29 сыгранных матчей в шведском Аллсвенскане «Хеккен» располагается на третьей строчке с 57 очками. «Мальмё» находится на втором месте с 61 баллом.

Швеция - Аллсвенскан - 2023 . 29-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Хеккен
Гётеборг
Окончен
4 : 2
Мальмё
Мальмё
1:0 Чилуфя – 20'     1:1 Корнелиус – 26'     2:1 Дабо – 59'     3:1 Дабо – 62'     3:2 Телин – 81'     4:2 Лаюни – 85'    
Удаления: Усу – 72' / нет
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