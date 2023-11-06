В Швеции матч остановили из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты

В Швеции матч «Хеккен» — «Мальмё» (4:2) был остановлен из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты, сообщает Aftonbladet.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Игрока «Хеккена» Айхама Усу, у которого была жёлтая карточка, заменили. В тот момент, когда он шёл на скамейку запасных рядом с трибуной «Мальмё», болельщики начали его оскорблять. Усу похлопал трибунам, и вскоре игроки соперника вступили в перепалку с Айхамом. К футболистам также присоединились фанаты, которые спрыгнули с трибун.

Матч был приостановлен, игрок «Хеккена» получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Охрана увела всех болельщиков с поля, и матч продолжился. «Хеккен» обыграл своих соперников.

На данный момент после 29 сыгранных матчей в шведском Аллсвенскане «Хеккен» располагается на третьей строчке с 57 очками. «Мальмё» находится на втором месте с 61 баллом.