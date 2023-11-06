В Швеции матч остановили из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты

В Швеции матч «Хеккен» — «Мальмё» (4:2) был остановлен из-за драки на поле, в которую вмешались фанаты, сообщает Aftonbladet.
Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео
Игрока «Хеккена» Айхама Усу, у которого была жёлтая карточка, заменили. В тот момент, когда он шёл на скамейку запасных рядом с трибуной «Мальмё», болельщики начали его оскорблять. Усу похлопал трибунам, и вскоре игроки соперника вступили в перепалку с Айхамом. К футболистам также присоединились фанаты, которые спрыгнули с трибун.
Матч был приостановлен, игрок «Хеккена» получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Охрана увела всех болельщиков с поля, и матч продолжился. «Хеккен» обыграл своих соперников.
На данный момент после 29 сыгранных матчей в шведском Аллсвенскане «Хеккен» располагается на третьей строчке с 57 очками. «Мальмё» находится на втором месте с 61 баллом.
- 6 ноября 2023
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:38
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:21
-
00:18
-
00:07
-
00:06
- 5 ноября 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:48
-
23:42
-
23:28
-
23:23
-
23:22
-
23:16
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:38
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:22