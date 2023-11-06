Тренер «Зенита» Семак высказался о результатах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьёвки Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Как оцениваю тот факт, что в четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России «Зениту» предстоит играть с «Динамо»? С географической точки зрения и того, кто ещё мог достаться нам в соперники, — они хорошие. Могли отправиться в Ростов‑на‑Дону, куда неудобно сейчас добираться и где мы в первой части сезона уже были. В Оренбург лететь проще, но по сравнению с Москвой — дальше. Что касается самих игр, то никто не может сказать, какой соперник удобен, а какой нет. Все команды достаточно крепкие, хорошо играющие. В этом плане особой разницы, кто именно нам достался, мне кажется, нет», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, 3 ноября состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки «Зенит» сыграет с московским «Динамо».