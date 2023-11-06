Шалимов: «Спартак» в матче с «Локо» реабилитировался перед фанатами за проигрыш «Факелу»

Футбольный тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», отметив, что таким образом красно-белые реабилитировались перед болельщиками за поражение от «Факела» туром ранее.

«Если мы берём прошлую игру чемпионата, когда говорили, что поле плохое, характера нет, то сегодня всё было по‑другому. Игра была равная, не дали подавить себя, можно говорить о том, что характер команда проявила. Но у меня больше вопросов к команде, которая остаётся в большинстве. Соглашусь, что Пруцев дал приличный объём работы. «Спартак» достаточно компактно играл, у «Локомотива» из‑за этой компактности не так быстро ходил мяч, не было натиска, навала. У меня сложилось впечатление, что была реабилитация за «Факел», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.