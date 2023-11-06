Российским клубам предложен венесуэлец Луис Маго

Ряду клубов Российской Премьер-Лиги были предложены услуги центрального защитника Луиса Маго, выступающего в аргентинском «Банфилде» и сборной Венесуэлы, сообщает Metaratings. Также у 29-летнего левши имеется английский паспорт

В 2023 году Луис Маго провёл три матча за сборную Венесуэлы. Всего на его счету 19 игр и 2 года за национальную команду страны. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость футболиста в 450 тыс. евро.

По сведениям источника, среди основных кандидатов на игрока называются «Рубин» и «Оренбург».

Контракт игрока с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

После 14 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», у которого 31 очко. На втором месте «Зенит», набравший на два очка меньше.