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Российским клубам предложен венесуэлец Луис Маго

Российским клубам предложен венесуэлец Луис Маго
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Ряду клубов Российской Премьер-Лиги были предложены услуги центрального защитника Луиса Маго, выступающего в аргентинском «Банфилде» и сборной Венесуэлы, сообщает Metaratings. Также у 29-летнего левши имеется английский паспорт

В 2023 году Луис Маго провёл три матча за сборную Венесуэлы. Всего на его счету 19 игр и 2 года за национальную команду страны. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость футболиста в 450 тыс. евро.

По сведениям источника, среди основных кандидатов на игрока называются «Рубин» и «Оренбург».

Контракт игрока с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

После 14 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», у которого 31 очко. На втором месте «Зенит», набравший на два очка меньше.

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