Аспас извинился за то, что повалил монитор VAR после матча с «Севильей»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас извинился за то, что повалил монитор VAR после матча чемпионата Испании с «Севильей» (1:1).

Напомним, последние полчаса «Сельта» провела в меньшинстве, но в компенсированное время имела возможность сравнять счёт. Арбитр назначил пенальти в ворота «Севильи», когда Хесус Навас потянул нападающего Йёргена Ларсена за руку в своей штрафной. После просмотра VAR судья отменил пенальти и дал финальный свисток. Покидая пределы поля, капитан «Сельты» повалил монитор VAR на землю.

«Я допустил ошибку. Я не должен был выплёскивать своё разочарование таким образом. Мне больно, потому что это не тот пример, который я хочу подавать молодым болельщикам «Сельты», — написал Аспас на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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