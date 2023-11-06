Мойсес Кайседо: мы делаем всё, чтобы вывести «Челси» на то место, которое он заслуживает

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо согласился со словами Энцо Фернандеса о том, что со временем команда станет одной из лучших в Английской Премьер-лиге.

«Согласен на 100 процентов. Это займёт время. Те, кто сейчас в нас не верит – в конце концов это сделают, потому что мы делаем всё, чтобы вывести клуб на то место, которое он заслуживает, и где он был раньше», — цитирует Кайседо Sky Sports.

Сейчас лондонцы занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 12-ю очками, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.

В ближайших пяти турах команда Маурисио Почеттино встретится с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити», «Ньюкаслом», «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча с «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 6 ноября.