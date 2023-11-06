Сафонов: победа над «Крыльями» — самая уверенная в этом сезоне для «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвёл итоги матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Это была уверенная победа. Как по мне, это самая уверенная победа в этом сезоне с нашей стороны. У «Крыльев» практически не было моментов, они забили случайный гол во многом. Мы создали намного больше моментов и могли выиграть этот матч с крупным счётом. Придавал ли особенный настрой матчу тот факт, что за день до нашей игры «Зенит» вышел на первое место? Естественно, мы были в курсе этого, мы следим за ситуацией. Всё равно мы уже начинаем заглядывать в таблицу, смотрим, как играют соперники. Главное – выигрывать свои игры. У нас есть преимущество: мы на первом месте», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 14 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» располагается на втором месте, отставая от «быков» на два очка.