Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работу

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выразил благодарность объявившему о завершении карьеры экс-наставнику «Шахтёра» и киевского «Динамо» Мирче Луческу.

«Узнав о вашем решении завершить карьеру, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за веру в мой талант. Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня, и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру. Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Спасибо, Мистер! Желаю вам больше, чем просто всего наилучшего», — написал Мхитарян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 78-летний Луческу объявил о завершении тренерской карьеры после матча с «Шахтёром» в 13-м туре чемпионата Украины, который завершился поражением киевского «Динамо» со счётом 0:1. Прежде румынский специалист работал в «Шахтёре», где под его руководством играл Генрих Мхитарян.