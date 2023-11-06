Зиньковский высказался об удалении Хлусевича в матче с «Локомотивом»

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский высказался о красной карточке, показанной защитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Напомним, московское дерби завершилось со счётом 1:1.

«Красная карточка Хлусевича? Честно, стоял на студии и смотрел издалека телевизор — всё проверили, что здесь обсуждать. Не могу говорить об этом моменте. Если проверили, то, значит, была. После этого была пауза, все ждали решения. Оно подтвердилось, и показали красную», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний защитник «Спартака» Даниил Хлусевич был удалён на 38-й минуте первого тайма матча с «Локомотивом». Игрок получил прямую красную карточку за «фол последней надежды» на Антоне Миранчуке.