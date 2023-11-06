Комличенко: верю, что «Ростов» может повторить результат прошлого сезона

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что жёлто-синие могут повторить результат прошлого сезона, когда подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка и заняли четвёртое место в турнирной таблице.

«Верю ли, что с этим коллективом и тренером мы можем повторить результат прошлого сезона? Да, почему нет? Всё в наших руках и ногах, как говорится», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

«Ростов» после 13 туров располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 6 ноября, жёлто-синие сыграют с «Оренбургом» в матче 14-го тура. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнётся в 14:00 мск.

Николай Комличенко в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в рамках РПЛ, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне форвард набрал 16 очков по системе «гол+пас», записав на свой счёт 10 голов и шесть голевых передач.