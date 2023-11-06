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Тренер «Оренбурга» Деограсия: мы соскучились по победам

Тренер «Оренбурга» Деограсия: мы соскучились по победам
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Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Давид Деограсия высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Наша команда готова на 100%, у нас была большая ротация в матче Кубка России с ЦСКА. Мы соскучились по победам, в первую очередь тренерский штаб. Нам где‑то не везло, но нужно работать.

Я сегодня суровый тренер, строгий? Я всегда одинаков, стараюсь выжимать максимум из игроков, всегда стараемся выигрывать», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 14:00 мск.

«Ростов» после 13 игр в рамках внутреннего российского первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Оренбург» располагается на 14-м месте. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков после 13 проведённых встреч.

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