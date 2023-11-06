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Экс-капитан «Барселоны» Пуйоль: с удовольствием поговорил бы с Винисиусом

Экс-капитан «Барселоны» Пуйоль: с удовольствием поговорил бы с Винисиусом
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Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о поведении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус — великий футболист, он приносит пользу и должен вызывать восхищение на всех стадионах, где он бывает. На «Камп Ноу» приезжали великие игроки, и, несмотря на то что они были соперниками «Барселоны», ими восхищались за то, что они великие игроки. Я хотел бы поговорить с ним как с коллегой-профессионалом и сказать ему, что я думаю о нём и что я чувствую по отношению к нему. Если бы он изменил своё отношение, то получил бы большее признание. Если бы я поговорил с ним, я бы сказал всё, что я о нём думаю», — приводит слова Пуйоля Football Espana.

Напомним, во время матча 11-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Реалом» Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся расистским оскорблениям.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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