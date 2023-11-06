Промес: в перерыве матча с «Локомотивом» было горячо, жёстко поговорили

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счётом 1:1. По словам Промеса, в перерыве в раздевалке «Спартака» состоялся жёсткий разговор.

«После перерыва мы должны были внести изменения в игру с учётом удаления Хлусевича. После выхода Мозеса мы продолжали создавать много моментов, в защите тоже действовали хорошо. Мозес здорово вошёл в игру. Хочется продолжить такой футбол в следующем туре.

В перерыве было горячо, потому что все были расстроены из-за красной карточки. Жёстко поговорили. Нужно было сохранять позитив, ведь счёт оставался 0:0. И потом мы классно вышли вперёд. Так что я просто старался мотивировать команду. Убедить, что ещё не всё потеряно. Удаление ещё не значит, что ты проиграл. Горжусь тем, как мы провели второй тайм», — приводит слова Промеса официальный сайт красно-белых.