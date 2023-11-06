В «Динамо» рассказали, почему Бальбуэна и Макаров пропустят матч с «Сочи» в РПЛ

Капитан и защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна пропустит сегодняшний матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» по семейным обстоятельствам. Кроме него, у бело-голубых матч также пропустят Вячеслав Грулёв, Александр Кутицкий, Милан Майсторович, Николас Маричал и Денис Макаров — по различным причинам.

«Пропускают встречу: Бальбуэна — по семейным обстоятельствам, Грулёв, Кутицкий и Майсторович — восстанавливаются после повреждений, Маричал — решение медицинского штаба, Макаров — перебор жёлтых карточек», — сообщила пресс-служба бело-голубых в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 6 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.