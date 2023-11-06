16-летний будущий форвард «Реала» Эндрик был впервые вызван в сборную Бразилии

16-летний нападающий «Флуминенсе», а также будущий форвард мадридского «Реала» Эндрик был вызван во взрослую сборную Бразилии. Для него этот вызов стал первым в карьере.

Латиноамериканцы проведут в ноябре два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Оппонентами бразильцев станут национальные команды Колумбии и Аргентины. Первый матч состоится 17 ноября в гостях, второй — 22 ноября уже дома.

В заявку команды также попали такие звёздные футболисты, как Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Родриго и Винисиус Жуниор (оба представляют мадридский «Реал»), а также Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли (оба — «Арсенал»).

До этого момента 16-летний Эндик не вызывался в основную сборную Бразилии. Футболист имеет опыт выступления за национальную команду до 17 лет.

Напомним, «Реал» заплатил за 16-летнего форварда Эндрика € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста.