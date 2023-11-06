Сербский «Спартак» под руководством Кержакова проиграл «Раднички» К

Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура сербской Суперлиги сезона-2023/2024 встречались «Спартак» из Суботицы и «Раднички» К. Игра проходила на «Городском стадионе» в Суботице, Сербия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 65-й минуте Килиан Бевис вывел «Раднички» К вперёд.
На 80-й минуте Милан Видакович увеличил преимущество гостей.
На 83-й минуте Деян Керкез сделал счёт разгромным, реализовав пенальти.
На 86-й минуте Андрей Тодороски отыграл один мяч.
Напомним, главным тренером «Спартака» из Суботицы является россиянин Александр Кержаков, который пришёл в клуб нынешним летом.
На данный момент после 13 сыгранных матчей в сербской Суперлиге «Спартак» располагается на восьмой строчке с 16 очками. «Раднички» К находится на девятой позиции с 15 очками.
- 6 ноября 2023
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