И. Федотов — о пенальти в ворота «Динамо»: нам показали повтор только окончания эпизода

Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов после матча 14-го тура «Сочи» — «Динамо» (3:3) заявил, что с моменте с пенальти в ворота динамовцев показали повтор только окончания эпизода.

«Первый момент – 11-метровый в первом тайме в ворота «Динамо. Нам показали не те повторы. Там на левую ногу наступили Джорджевичу, на ахилл, а потом он уже делал шаг и был лёгкий наступ. Нам показывали повтор только окончания эпизода – надо было акцентировать внимание на первом наступе на ахилл. Что касается момента с Лаксальтом и его падением у штрафной «Сочи» в концовке, то с позиции Безбородова было тяжело увидеть место фола.

А по красной карточке Марсело – если есть движение рукой, то это жёлтая. По тем повторам, что нам показали, это непонятно. Тут стоит довериться Безбородову. С Мелкадзе там 11-метрового не было, просто игра в корпус, никаких пенальти там требовать Точилину не надо. Игра вышла тяжёлой, по управлению и единоборствам вопросов нет, но были ключевые эпизоды, в которых по факту Безбородов разобрался», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.