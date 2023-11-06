Гендиректор «Пари НН» показал, как выглядит нога Стаматова после перелома

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Малик-Гусейнов показал, как выглядит нога игрока команды Маттео Стаматова после перелома.

«Перелом стопы у нашего Маттео. Подключили лучших специалистов для скорейшей реабилитации.

Всё будет хорошо.

Зачем такое фото? Хочу, чтоб наши болельщики знали, что ребята бьются за Нижний Новгород. Любят свой клуб. Но сами также нуждаются в поддержке.

Приходите на стадион», — написал Малик-Гусейнов в телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Давида Малик-Гусейнова.

Напомним, во время матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (3:2) Стаматова вынужденно заменили в первом тайме на Иброхимхалила Юлдошева. После игры Маттео покидал стадион на костылях. Болгарин пропустит около трёх-четырёх недель.