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Стали известны детали травмы защитника «Интера» Павара

Стали известны детали травмы защитника «Интера» Павара
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Стали известны детали травмы защитника миланского «Интера» Бенжамена Павара.

«Сегодняшнее медобследование показало, что у Павара диагностирован вывих коленного сустава. Операция на колене защитнику не требуется, однако он будет носить гипс около трёх-четырёх недель», — сообщает RMC Sports.

Напомним, Павара в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:1) уносили с поля на носилках. Позже главный тренер команды Симоне Индзаги заявил, что у Бенжамена немного вылезла коленная чашечка, а потом вернулась.

Павар перешёл в миланскую команду этим летом из мюнхенской «Баварии», по информации Transfermarkt, за € 30 млн. Защитник в нынешнем сезоне сыграл за «Интер» в девяти матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

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