Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Файзуллаев, Зиньковский и Лещук — в сборной 14-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Файзуллаев, Зиньковский и Лещук — в сборной 14-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 14-го тура РПЛ. У ЦСКА, «Спартака» и «Факела» в ней оказалось сразу по двое представителей. Также в состав попали футболисты «Динамо», «Рубина», «Зенита», «Сочи» и «Краснодара». Тренером символической сборной во втором туре подряд стал Владимир Федотов.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).
Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Страхиня Эракович («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА).
Полузащитники: Никита Бурмистров («Сочи»), Вячеслав Якимов («Факел»), Данил Пруцев («Спартак»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Евгений Марков («Факел»), Антон Зиньковский («Спартак»).

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке:

Материалы по теме
Сборная 14-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака» и ЦСКА и герои команд-аутсайдеров
Сборная 14-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака» и ЦСКА и герои команд-аутсайдеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android