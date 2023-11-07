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Файзуллаев, Зиньковский и Лещук — в сборной 14-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 14-го тура РПЛ. У ЦСКА, «Спартака» и «Факела» в ней оказалось сразу по двое представителей. Также в состав попали футболисты «Динамо», «Рубина», «Зенита», «Сочи» и «Краснодара». Тренером символической сборной во втором туре подряд стал Владимир Федотов.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).

Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Страхиня Эракович («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА).

Полузащитники: Никита Бурмистров («Сочи»), Вячеслав Якимов («Факел»), Данил Пруцев («Спартак»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Евгений Марков («Факел»), Антон Зиньковский («Спартак»).

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке: