Арбитр Федотов — о матче «Зенита»: Сухой на данный момент — самый стабильный из всех судей

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Балтика» и «Зенит». Игра проходила в Калининграде и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Сухой на данный момент – самый стабильный из всех судей, средняя оценка у него очень хорошая. Мне непонятно, почему ему не дали игру «Спартака» с «Локомотивом», хотя и матч «Зенита» ожидался непростым, вязким. Но Сухой справился, мне его работа понравилась», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера, «Краснодара», на два очка.