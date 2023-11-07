Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов — о матче «Зенита»: Сухой на данный момент — самый стабильный из всех судей

Арбитр Федотов — о матче «Зенита»: Сухой на данный момент — самый стабильный из всех судей
Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Балтика» и «Зенит». Игра проходила в Калининграде и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Сухой на данный момент – самый стабильный из всех судей, средняя оценка у него очень хорошая. Мне непонятно, почему ему не дали игру «Спартака» с «Локомотивом», хотя и матч «Зенита» ожидался непростым, вязким. Но Сухой справился, мне его работа понравилась», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера, «Краснодара», на два очка.

Материалы по теме
«Такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android