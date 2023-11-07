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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: и впятером будем играть с высокой линией обороны

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: и впятером будем играть с высокой линией обороны
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что «шпоры» будут играть с высокой линией обороны, даже если останутся впятером.

«Это наш стиль. Это то, кем мы являемся, приятель. Так будет всегда, пока я здесь. Даже если мы будем играть впятером, мы попробуем использовать схему с высокой линией обороны», — приводит слова Постекоглу Tottenham Tiers в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, накануне состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:4). При счёте 2:1 в пользу «Челси» «шпоры» забили гол, играя в меньшинстве, но взятие ворот не было засчитано из-за находившегося в положении вне игры Эрика Дайера. Для «Тоттенхэма» поражение от «Челси» стало первым в этом сезоне АПЛ.

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