Чанов: тренерский штаб сборной России сделал правильный выбор, вызвав Нигматуллина

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал вызов голкипера «Пари Нижний Новгород» Артура Нигматуллина в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. По мнению эксперта, тренерский штаб национальной команды сделал правильный выбор, вызвав Нигматуллина.

«Тренерский штаб сборной России сделал правильный выбор, вызвав Нигматуллина. Последние матчи Артура за «Пари НН» стоят особняком, он показывает уверенную игру.

Может быть, тренерский штаб захочет проверить Артура в игре с Кубой. Круг кандидатов должен быть понятен для тренеров. Но всё проявляется на тренировках и во взаимодействии с защитниками», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.