Отступные в новом контракте Камавинга с мадридским «Реалом» составляют € 1 млрд

Сегодня, 7 ноября, было объявлено, что французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2029 года. Отступные в этом контракте составляют € 1 млрд. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, к «сливочным» 20-летний Камавинга присоединился два года назад из французского «Ренна». Сумма трансфера составила € 40 млн. По итогам дебютного сезона Эдуарду помог мадридской команде выиграть чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Эдуарду Камавинга провёл 12 матчей за команду Карло Анчелотти в рамках испанской Ла Лиги и не записал на свой счёт результативных действий. «Реал» после 12 туров внутреннего первенства занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.

«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Райо Вальекано»:

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