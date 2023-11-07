Анчелотти: читал, что я имею что-то против Браима Диаса и он обречён в «Реале». Это ложь

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что он недолюбливает полузащитника «сливочных» Браима Диаса.

«Я разговаривал с ним, и это правда, что он получал не так много игрового времени. Я знаю, что он игрок, который может внести свой вклад. Конкуренция в команде очень большая, но он футболист, который мне нравится. Он профессионал, и он ещё сыграет свою роль. Читал, что я имею что-то против него и что он приговорён в «Реале». Это неправда! Я не являюсь судьёй. Вы часто употребляете слово «приговор», но мне не нравится, как оно звучит. Я никого не приговариваю. Я испытываю особые чувства к Браиму, ведь он выступал за «Милан», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Диас сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которой в общей сложности провёл на поле 118 минут.

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