Г. Иванов: учитывая игру «Урала», Карпин прав, что не вызывает наших футболистов в сборную

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на отсутствие футболистов екатеринбургского клуба в составе сборной России на ноябрьский сбор.

«Тренер сборной решает, кого вызывать. Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий. Это право тренера решать, кого он хочет видеть в сборной.

Обидно, что даже Помазун не попал в состав? Обидно, конечно. Но футболисты сами должны об этом думать. Они сами виноваты, должны больше работать. Никого из игроков «Урала» не вызвали из-за результатов команды? Конечно. Когда они показывали хорошую игру, тогда их и вызывали», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.