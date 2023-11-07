Вратарь Артур Нигматуллин отреагировал на свой дебютный вызов в сборную России

Голкипер клуба «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился эмоциями от новости о своём дебютном вызове в сборную России по футболу.

«Узнал о вызове в сборную после тренировки от нашего администратора. Не скрою — было приятно. Я шёл к этому, стремился. Наверняка тренеры сборной наблюдали за моей игрой в этом сезоне на протяжении первого круга. С Виталием Витальевичем Кафановым пока не разговаривал. Всё ещё впереди.

Понимаю, что, раз меня вызвали в национальную команду страны, надо приехать и показать, что ты можешь. Я очень рад вызову, но сейчас все мысли о ближайшем матче — с «Балтикой», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Напомним, на ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов.