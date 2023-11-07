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Отец Пруцева: Данил достоин вызова в сборную России. Он показывает уровень и стабильность

Отец Пруцева: Данил достоин вызова в сборную России. Он показывает уровень и стабильность
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, прокомментировал попадание футболиста в состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Я от вас впервые узнал, что Данил вызван в сборную России. Ждал ли, что вызовут? Не знаю, трудно сказать. Я не думаю, что Карпин судит по одной игре и вызвал его после матча с «Локомотивом». В сборную вызывают по определённому количеству. Я отец, и моё мнение субъективное. Мне кажется, что Данил достоин вызова в сборную России по определённым играм.

Он показывает уровень и стабильность. Не все матчи получаются высочайшего уровня, но достаточно много матчей у него на хорошем уровне, например, как с «Пари НН» или «Локомотивом», — приводит слова Пруцева-старшего Metaratings.

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