«Это абсурд». Шалимов — о неназначении пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой Осипенко

Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды сыграли вничью — 1:1. Шалимов выразил недовольство в связи с неназначением пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой защитника Максима Осипенко.

«Игра располагала к ничейному результату, «Ростов» сравнял в конце матча, но мог и победить. В целом закономерно. По поводу спорного момента, когда мяч попал в руку Осипенко — по-моему, трактовки, когда мяч летит в ворота, игрок останавливает его рукой, а пенальти не назначается — это абсурд. Я не понимаю тогда, когда давать пенальти? Два эксперта, которых я послушал, говорят, что это не пенальти. Но я просто перестаю тогда что-либо понимать. Всегда было — когда мяч, который летит в ворота, попадает в руку — это не просто пенальти, это красная карточка. Но, видимо, трактовки ещё раз изменились? Хорошо бы об этом знать.

Недавно был матч «Локо» и «Урала» — мяч улетал не в ворота, Тикнизян убирал руку, но в итоге мяч попал в неё — и поставили пенальти. Правила и их трактовки, получается, пишутся для того, чтобы всех запутать, а арбитрам давать право трактовать так, как они хотят», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».