Энрике: реакция фанатов «Милана» на Доннарумму? Это нормальные отношения любви и ненависти

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением относительно того, что в грядущем матче Лиги чемпионов с «Миланом» фанаты итальянского клуба могут проявлять крайне негативную реакцию по отношению к экс-голкиперу «россонери» Джанлуиджи Доннарумме.

«Это нормально в футболе. Доннарумма уже играл здесь со сборной Италии. Такие эпизоды — это часть футбола. Он должен оставаться сосредоточенным. Другие игроки переживали то же самое. Это отношения любви и ненависти. Такое случается с футболистами, когда они меняют команды, в этом нет ничего особенного. Это будет уникальный опыт для него, и мы выполним нашу задачу на игру наилучшим образом. В эту среду мы постараемся показать красивую игру для людей, которые придут на стадион», — приводит слова Энрике официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча «ПСЖ» с «Миланом» фанаты «россонери» собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами. Встреча «Милан» — «ПСЖ» состоится сегодня, 7 ноября, в 23:00 мск.