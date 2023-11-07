«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Атлетико» Мадрид: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, Коке, Ньигес, Рикельме, Льоренте, Гризманн, Мората.

«Селтик»: Харт, Джонстон, Картер-Викерс, Скэйлз, Тейлор, Тернбулл, Макгрегор, О'Райли, Пальма, Фурухаси, Маэда.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и располагается на последней строчке. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.