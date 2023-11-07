«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: Гризманн открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На шестой минуте Гризманн подкараулил отскок к линии штрафной, откуда классным ударом в касание направил мяч в дальний нижний угол ворот.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и располагается на последней строчке. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.
В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.
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