Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: Гризманн открыл счёт в матче

«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: Гризманн открыл счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа E. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Гризманн – 6'     2:0 Мората – 45+2'     3:0 Гризманн – 60'     4:0 Лино – 66'     5:0 Мората – 76'    
Удаления: нет / Маэда – 23'

На шестой минуте Гризманн подкараулил отскок к линии штрафной, откуда классным ударом в касание направил мяч в дальний нижний угол ворот.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и располагается на последней строчке. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Материалы по теме
Симеоне прокомментировал 21-е место Гризманна в номинации на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android