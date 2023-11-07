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Тони Кроос запустит медийную футбольную лигу в Германии

Тони Кроос запустит медийную футбольную лигу в Германии
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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос совместно с блогером и стримером Eligella запустит медийную футбольную лигу в Германии. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Ожидается, что турнир стартует летом 2024 года. Он получит название «Лига Кумиров» (The Icon League). Будут привлечены люди из футбола, сферы развлечений и музыкальной индустрии.

Кроос ожидает «более быструю, более разнообразную, более насыщенную событиями игру, в которой могут внезапно возникнуть непредвиденные повороты» и «футбол с большим количеством голов и развлечений». Как будет выглядеть этот новый формат, пока неизвестно.

В текущем сезоне Тони Кроос принял участие в 14 матчах во всех официальных турнирах за «Реал» Мадрид, отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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