Тони Кроос запустит медийную футбольную лигу в Германии

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос совместно с блогером и стримером Eligella запустит медийную футбольную лигу в Германии. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Ожидается, что турнир стартует летом 2024 года. Он получит название «Лига Кумиров» (The Icon League). Будут привлечены люди из футбола, сферы развлечений и музыкальной индустрии.

Кроос ожидает «более быструю, более разнообразную, более насыщенную событиями игру, в которой могут внезапно возникнуть непредвиденные повороты» и «футбол с большим количеством голов и развлечений». Как будет выглядеть этот новый формат, пока неизвестно.

В текущем сезоне Тони Кроос принял участие в 14 матчах во всех официальных турнирах за «Реал» Мадрид, отметился одним голом и тремя результативными передачами.