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«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: Холанд открыл счёт, реализовав пенальти

«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: Холанд открыл счёт, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Холанд – 23'     2:0 Фоден – 45+1'     3:0 Холанд – 51'    
Удаления: нет / Лаупер – 53'

На 23-й минуте матча норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав пенальти. Полузащитник Сандро Лаупер поставил подножку в своей штрафной, Рико Льюис споткнулся, упал на газон и заработал 11-метровый для своей команды. Холанд с разбега мощно пробил низом немного левее центра, а голкипер не угадал, прыгнув в противоположную сторону.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков в трёх матчах. «Янг Бойз» набрал одно очко и занимает последнее место в квартете. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», в активе которого шесть набранных очков. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции, у сербской команды одно очко.

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