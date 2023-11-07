«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: Холанд открыл счёт, реализовав пенальти

В эти минуты проходит встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте матча норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав пенальти. Полузащитник Сандро Лаупер поставил подножку в своей штрафной, Рико Льюис споткнулся, упал на газон и заработал 11-метровый для своей команды. Холанд с разбега мощно пробил низом немного левее центра, а голкипер не угадал, прыгнув в противоположную сторону.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков в трёх матчах. «Янг Бойз» набрал одно очко и занимает последнее место в квартете. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», в активе которого шесть набранных очков. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции, у сербской команды одно очко.