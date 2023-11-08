«Лацио» обыграл «Фейеноорд» благодаря голу Чиро Иммобиле

Во вторник, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Лацио» и нидерландский «Фейеноорд». Игра группы Е проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Римляне одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит под конец первого тайма. На 45+1-й минуте отличился нападающий хозяев Чиро Иммобиле. Для 33-летнего форварда этот гол стал 200-м в футболке итальянского клуба.
После этой победы в активе «Лацио» стало семь очков. Итальянцы расположились на второй строчке турнирной таблицы группы Е. «Фейеноорд» остался с шестью очками. Команда идёт на третьем месте.
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