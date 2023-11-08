Главный тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение в матче с «Боруссией» Д

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Мы были недалеко сегодня вечером, это то, что нужно забрать. В своих лучших проявлениях, даже с таким количеством игроков, мы были достаточно хороши, чтобы победить здесь. Мы должны взять на себя коллективную ответственность за это. Постараемся выиграть два последних матча.

Игроки так много отдали в воскресенье, что я не сомневаюсь в них. Я просто думаю, может быть, следующая игра наступила для нас слишком быстро. После того, что игроки показали за последние недели, возможно, нам бы не помешал лишний день», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.