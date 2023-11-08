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Бубнов рассказал, вызов каких игроков в сборную России его порадовал

Бубнов рассказал, вызов каких игроков в сборную России его порадовал
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе национальной команды России на ноябрьский сбор.

«Радует включение в список молодых футболистов «Краснодара». Черников и Кривцов давно заслужили места в сборной. Они вносят большой вклад в высокое положение «быков» в турнирной таблице.

В целом, ничего удивительного нет. Интересно, какой выбор сделает Карпин в предстоящем матче. Предсказать стартовый состав на данном этапе практически невозможно, за исключением позиций, на которых играют футболисты из иностранных чемпионатов. Не зря же их вызывали», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча состоится в Волгограде.

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