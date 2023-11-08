«Нужно продолжать в том же духе». Игрок «Атлетико» Гризманн — о разгроме «Селтика»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (6:0). Футболист оформил дубль.

«Мы действительно хорошо начали матч, а раньше нам этого не удавалось. Затем удаление дало нам спокойствие, больше пространства для игры. Команда провела действительно хорошую игру, нам нужно продолжать в том же духе.

Как и в национальной команде, сегодня я играл немного дальше, пытаясь создавать моменты для команды. Отыгрывать мячи и делать то, что делает полузащитник. Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму на любой позиции, на которой играю, и сегодня всё прошло очень хорошо.

Важно пройти квалификацию, и тогда, если мы будем первыми, это ещё лучше. Но самое главное — попасть в 1/8 финала. Сейчас нам предстоит сложный матч в Нидерландах, и мы должны принять вызов», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.