Агент Камавинги — о продлении контракта с «Реалом»: это мечта для любого человека

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Мадрид Эдуарду Камавинги, высказался о продлении контракта своего подопечного со «сливочными».

«Обновление Камавинги — это фантастика, это мечта для него, это мечта для любого человека — подписать контракт на столько лет с Мадридом. Ему здесь очень нравится. Я уверен, что он захочет провести в «Реале» всю свою карьеру», — приводит слова Барнетт El Chiringuito.

Вчера, 7 ноября, Камавинга переподписал контракт с «Реалом» до 2029 года.

20-летний француз перешёл в «Реал» из «Ренна» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне Камавинга сыграл 15 матчей и отдал 1 голевую передачу.

За два сезона в клубе Камавинга выиграл шесть трофеев: Чемпионам Испании (2021/2022), Кубок Испании (2022/2023), Суперкубок Испании (2021/2022), Лига чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и клубный чемпионат мира (2023).