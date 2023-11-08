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Ушёл из жизни российский футболист Алексей Лесин, ему было 30 лет

Ушёл из жизни российский футболист Алексей Лесин, ему было 30 лет
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Российский футболист и тренер Алексей Лесин ушёл из жизни в возрасте 30 лет. Обстоятельства трагедии не уточняются.

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду LAVA (ранее «Бомик») из Республики Чувашия.

Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Алексея как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека», — написала пресс-служба Федерации мини-футбола Казани во «ВКонтакте».

Отметим, что Лесин в разные годы играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

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