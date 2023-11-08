Отец погибшего футболиста Лесина раскрыл некоторые детали трагедии

Сергей Лесин, отец погибшего футболиста Алексея Лесина, раскрыл некоторые детали произошедшей трагедии. Напомним, Алексей ушёл из жизни в возрасте 30 лет в Сочи.

Сначала отец спортсмена в соцсетях сообщил, что его сына нашли мёртвым около моря. Также он подчеркнул, что правоохранители ведут следствие в связи с произошедшей трагедией.

Позднее Сергей Лесин рассказал изданию «РИА Новости», что за несколько часов до гибели его сын с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах, потому спортсмен, покинув приятелей, решил перекусить в другом месте, а затем прогуляться вдоль моря. Лесин-старший также рассказал, что при Алексее был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. Он добавил, что у его сына не было проблем со здоровьем.