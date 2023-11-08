Аршавин — о легионерах в «Зените»: были бы россияне лучше — играли бы они

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о критике в адрес сине-бело-голубых за большое количество легионеров в составе.

«Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город (о словах Дзюбы про «Зенит» из Рио-де-Жанейро. — Прим. «Чемпионата»)… «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс. Нормально ли, что восемь легионеров выходят на поле в стартовом составе? Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли», — приводит слова Аршавина издание «Спорт-экспресс».

«Зенит» пять раз становился чемпионом России за последние пять лет. После 14 туров сезона-2023/2024 сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка.