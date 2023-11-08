«Вообще плевать!» Глушаков — об отношении к критике

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своём отношении к критике со стороны болельщиков.

«Самая обидная кричалка фанатов? Вообще плевать! Матом мне, конечно, неудобно ругаться, но вообще всё равно. Я отпускал эту ситуацию, и это меня, наоборот, подстёгивало в эти сложные дни в карьере, когда пресса и журналисты заряжены, которые сейчас звонят и говорят, что им нужны были деньги и их просили меня топить и хаять. В некоторых матчах я уже даже назло делал, потому что понимал, что это всё не по-настоящему, поэтому ты забиваешь гол и показываешь фамилию. Специально!» — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Глушаков — воспитанник московской «Ники». В 2005 году полузащитник оказался в «Локомотиве», откуда спустя восемь лет перешёл в «Спартак», с которым в сезоне-2016/2017 выиграл чемпионский титул.