В «Факеле» рассказали о восстановлении Аппаева и Брызгалова

В «Факеле» рассказали о восстановлении после травмы Хызыра Аппаева и Сергея Брызгалова. Так, в данный момент игроки работают под руководством медицинского штаба.

«Аппаев и Брызгалов восстанавливаются под контролем медицинского штаба. Более точно что-то сейчас сказать невозможно», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

«Факел» набрал 18 очков в 14 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Воронежский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны. Лидирует в РПЛ «Краснодар», который набрал 31 очко. На второй строчке располагается действующий чемпион — «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 играх. Замыкает тройку лидеров ПФК ЦСКА (24).