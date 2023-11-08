Агент Голенкова — о невызове игрока в сборную: значит, не заслужил этого

Агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова Андрей Талаев рассказал, почему футболиста не вызвал в сборную России тренер южан и национальной команды Валерий Карпин.

«Я не определяю состав в сборной России. Если Голенков заслужил бы вызов, а главный тренер сборной России как никто другой знает его возможности, то его бы вызвали. Означает, что на сегодняшний день Голенков не заслужил вызов, нужно ещё усерднее работать.

Не было общения между Карпиным и игроком по вызову сборной. Тренер не посчитал нужным и не вызвал, ничего страшного в этом нет.

Соболев забил меньше? Он пока забил меньше, но в прошлом сезоне забил больше и уже давно вызывается в национальную команду. Не вижу в этом проблем. Не вызвали, значит, недостоин, надо больше работать», — приводит слова Талаева Metaratings.