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Корнеев назвал причину малого игрового времени Захаряна в «Реале Сосьедад»

Корнеев назвал причину малого игрового времени Захаряна в «Реале Сосьедад»
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился мыслями о малом игровом времени полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Корнеев считает, что российский хавбек редко выступает за испанский клуб из-за высокой конкуренции за место в составе.

«Попадая в топ‑команду Испании, где бешеная конкуренция и много местных игроков, имеющих определённый «багаж» и находящихся на одной ноге с тренером — это очень сложно», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

20-летний Арсен Захарян стал футболистом испанского «Реала Сосьедад» в августе нынешнего года. В составе испанской команды российский полузащитник провёл в общей сложности восемь матчей. Он не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский «Реал Сосьедад» встретится с португальской «Бенфикой». Встреча, которая пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания), начнётся в 20:45 мск.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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