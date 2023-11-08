Корнеев назвал причину малого игрового времени Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился мыслями о малом игровом времени полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Корнеев считает, что российский хавбек редко выступает за испанский клуб из-за высокой конкуренции за место в составе.

«Попадая в топ‑команду Испании, где бешеная конкуренция и много местных игроков, имеющих определённый «багаж» и находящихся на одной ноге с тренером — это очень сложно», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

20-летний Арсен Захарян стал футболистом испанского «Реала Сосьедад» в августе нынешнего года. В составе испанской команды российский полузащитник провёл в общей сложности восемь матчей. Он не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский «Реал Сосьедад» встретится с португальской «Бенфикой». Встреча, которая пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания), начнётся в 20:45 мск.