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Защитник ЦСКА Роша рассказал, как чуть не бросил футбол

Защитник ЦСКА Роша рассказал, как чуть не бросил футбол
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Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, как чуть не бросил профессиональный футбол.

«Когда мне стукнуло 19, решил бросить футбол. Пришёл к отцу и сказал: «Ничего не получилось, а я хочу зарабатывать и помогать семье». Я помню, мне тогда хотелось какой-то независимости. Планировал пойти куда угодно, где хоть что-то платят. Но родители меня остановили, сказали: «Сыграй хотя бы в одном местном чемпионате; если тебя не заметят, то бросишь». И меня заметили – позвали играть в Рио-де-Жанейро, потом предложили контракт в Португалии. Пять лет играл там, а потом получил приглашение в ЦСКА», — приводит слова Роши «Ведомости».

28-летний игрок перешёл в ЦСКА осенью 2022 года из «Портимоненсе», по информации Transfermarkt, за € 2 млн.

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