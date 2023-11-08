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Жерар Пике — о скандале с Рубиалесом: в последнее время я с ним не разговариваю

Жерар Пике — о скандале с Рубиалесом: в последнее время я с ним не разговариваю
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о скандале, связанном с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира.

«В последнее время я с ним не разговариваю. История с поцелуем очень сложна. Здесь сошлось множество вещей в одной. Это очень тяжёлая тема, о которой мы могли бы говорить в течение двух часов. Это тема, которую люди обсуждают с полной серьёзностью и крайне страстно. Нам должно быть объяснено, что происходит на самом деле», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Напомним, Рубиалес был уволен с поста главы Королевской испанской футбольной федерации после этого скандала.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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