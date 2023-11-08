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Пике: «Барселона» настолько превосходила всех, что ни один судья не мог бы ей помочь

Пике: «Барселона» настолько превосходила всех, что ни один судья не мог бы ей помочь
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о «деле Негрейры», которое касается подкупа судей со стороны каталонской команды. Пике выразил уверенность в том, что сине-гранатовые добились своих успехов без помощи арбитров.

«Сложно давать объяснения в середине процесса. Уверен, объяснения будут даны, но шокирует, что кто-то может сказать, мол, мы выиграли что-то из-за судей. Мы настолько превосходили всех, что ни один арбитр не мог бы нам помочь», – приводит слова Пике AS.

Напомним, бывшим президентам «Барселоны» Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также Хосе Негрейре, который является бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) RFEF, и его сыну предъявлены обвинения во взяточничестве. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой рефери.

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